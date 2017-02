'Kim Jong-un gaf bevel voor moord halfbroer'

ANP 'Kim Jong-un gaf bevel voor moord halfbroer'

SEOUL - De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft zelf opdracht gegeven voor de moord op zijn halfbroer. Dat zeiden Zuid-Koreaanse politici die door de inlichtingendienst waren bijgepraat over de dood van Kim Jong-nam.

Door ANP - 15-2-2017, 6:34 (Update 15-2-2017, 6:34)

De 46-jarige Kim zou in Maleisië zijn vergiftigd op de luchthaven bij Kuala Lumpur. Hij zou volgens een politiefunctionaris van achter zijn beetgepakt, waarna hij klaagde over duizeligheid. Kim overleed later onderweg naar het ziekenhuis.

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst zou van mening zijn dat Kim Jong-un opdracht heeft gegeven om zijn oudere halfbroer te laten vermoorden. Er zou in 2012 al een vergeefse poging zijn gedaan om de oudste zoon van de vroegere Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il te liquideren.

Uit camerabeelden is inmiddels gebleken dat zeker één vrouw was betrokken bij de aanval, zei een politiebron in Maleisië.