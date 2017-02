Harrison Ford botste bijna met vliegtuig

ANP Harrison Ford botste bijna met vliegtuig

LOS ANGELES - Acteur Harrison Ford is maandag met zijn privévliegtuig bij de landing op een vliegveld in Orange County bijna in botsing gekomen met een passagiersvliegtuig. In plaats van op de toegewezen landingsbaan zette hij zijn eenmotorige Husky op een taxibaan aan de grond. Hij vloog daarbij over een Boeing 737 van American Airlines die met 116 inzittenden klaar stond om op te stijgen, meldt NBC News.

Door ANP - 14-2-2017, 23:02 (Update 14-2-2017, 23:02)

De federale luchtvaartdienst FAA onderzoekt het incident. Het onderzoek kan leiden tot een schriftelijke waarschuwing, tot intrekking van het vliegbrevet van Ford, een ervaren en volgens kenners zeer kundige piloot.

De acteur is al meerdere keren betrokken geweest bij (bijna-)ongelukken met vliegtuigen die hij bestuurde. In 2015 brak hij een arm toen hij met motorpech een noodlanding moest maken op een golfbaan in Santa Monica. Volgens een ooggetuige wist hij een rij woonhuizen te ontwijken.