ANP Trump was vertrouwen in Flynn kwijt

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn adviseur nationale veiligheid Michael Flynn gevraagd op te stappen omdat hij hem niet meer helemaal vertrouwde. Dat heeft woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer dinsdag gezegd.

Door ANP - 14-2-2017, 20:50 (Update 14-2-2017, 20:50)

Volgens Spicer maakte Trump zich zorgen dat Flynn vicepresident Mike Pence over zijn contacten met vertegenwoordigers van Rusland had misleid. Flynn zou met de Russische ambassadeur over Amerikaanse sancties tegen Moskou hebben gesproken toen Barack Obama nog president was. Trump heeft zich wekenlang met de kwestie beziggehouden, zei Spicer. Uiteindelijk bleek het niet een juridische, maar een vertrouwenskwestie. ,,De president moet absoluut vertrouwen hebben in deze persoon.''

Ondertussen lijkt Trump zich meer zorgen te maken over de vraag hoe de berichten van de inlichtingendiensten over de contacten van Flynn met de Russische ambassadeur konden uitlekken. ,,Het echte verhaal hier is waarom er zoveel illegale lekken komen uit Washington. Blijft dit zo doorgaan als ik N.Korea enz. aanpak?" tweette Trump.