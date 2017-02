'Rusland schendt raketverdrag'

WASHINGTON - Rusland heeft ondanks Amerikaanse bezwaren stilletjes een nieuw type kruisraket ingevoerd, hebben regeringsmedewerkers in Washington tegen de krant The New York Times gezegd. De plaatsing zou in strijd zijn met het INF-verdrag uit 1987, dat betrekking heeft op raketten voor de middellange afstand (500 tot 5500 kilometer).

Door ANP - 14-2-2017

De regering-Obama concludeerde in 2014 al dat Rusland het INF-verdrag had geschonden door nieuwe raketten voor de middellange afstand te testen. De door de Amerikanen SSC-8 gedoopte raket, zou nu inzetbaar zijn. Twee Russische bataljons zouden er al mee zijn uitgerust.

De invoering van de raketten vergroot met name voor de NAVO de militaire dreiging. Ook maakt de invoering het politiek een stuk lastiger om nieuwe wapenbeheersingsakkoorden te sluiten.