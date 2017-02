Honderden arrestaties bij acties tegen PKK

ISTANBUL - De Turkse politie heeft bij diverse operaties in het hele land honderden mensen opgepakt. Zij worden verdacht van banden met de verboden PKK (Koerdische Arbeidersbeweging)

Door ANP - 14-2-2017, 16:26 (Update 14-2-2017, 16:26)

Onder de arrestanten zijn ook leden van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP (Democratische Volkspartij). De Turkse regering van president Erdogan beschuldigt de HDP ervan een verlengstuk van de PKK te zijn. De linkse HDP ontkent stellig een band met de PKK te hebben. De linkse HDO is de derde partij van het land.

De politie deed invallen 25 provincies en pakte in totaal 544 mensen op, aldus het staatspersbureau Anadolu dinsdag. Persbureau DHA meldde dinsdag op gezag van de politieleiding in Ankara zelfs meer dan achthonderd arrestaties. Ze zouden in de afgelopen twee weken zijn verricht.

Strijdgroep

De PKK is van oorsprong een oude ultralinkse en separatistische Koerdische strijdgroep die met geweld zijn doelen heeft nagestreefd. Eind jaren negentig de werd PKK-leider Abdullah Öcalan gevangen gezet en is de beweging een meer gematigde koers gaan varen. Dat leidde in 2013 zelfs tot een wapenstilstand met Ankara en een terugtrekking van PKK-strijders naar Noord-Irak.

De strijd is sinds half 2015 echter weer opgelaaid, mede onder invloed van de Syrische burgeroorlog en de steeds meer autoritair optredende regering-Erdogan.