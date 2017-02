Internationale actie tegen 'goudwassers'

DEN HAAG - Politiekorpsen uit Italië, Hongarije en Slovenië hebben een misdaadgroep opgerold die was gespecialiseerd in het stelen, smelten en verhandelen in staafvorm van gouden voorwerpen. Gedurende het afgelopen jaar dat de politie de organisatie volgde, werd er ongeveer 750 kilo puur goud verwerkt met een waarde van circa 25 miljoen euro.

Door ANP - 14-2-2017, 15:47 (Update 14-2-2017, 15:47)

De actie tegen de groep werd gecoördineerd door Eurojust in Den Haag, een agentschap van de Europese Unie. De organisatie ondersteunt de samenwerking van de gerechtelijke autoriteiten in de lidstaten waar het gaat om grensoverschrijdende zware criminaliteit.

Eurojust liet dinsdag weten dat in totaal tien mensen zijn aangehouden. Er werd 20 kilo goud in beslag genomen, alsmede 200.000 euro cash en 9 miljoen euro op rekeningen. Er werden zestig panden in Italië, Hongarije en Slovenië onderzocht en dure auto's geconfisqueerd.