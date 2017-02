Fillon houdt steun centrumrechts

PARIJS - Even leek het dinsdag of de door schandalen geplaagde centrumrechtse presidentskandidaat François Fillon zijn getrouwen verloren had, maar de parlementsfractie steunt hem. Fillons woordvoerder zei dat alle parlementariërs van de partij Les Républicains (LR) vierkant achter Fillon staan.

,,Niemand in onze politieke familie wil iets iets anders dan een andere regering'', aldus de woordvoerder. Eerder op dinsdag werd gemeld dat een groep conservatieve parlementariërs bezig was crisisberaad te beleggen om te bespreken óf ze verder moesten met Fillon. In april en mei zijn de presidentsverkiezingen.

De 62-jarige ex-premier Fillon gold als een man van onbesproken gedrag, eerlijk, ervaren en realistisch. Hij werd met een verrassende meerderheid in november gekozen tot LR-presidentskandidaat en leek de grootste kans te hebben straks president te worden. Maar vervolgens publiceerde een satirisch weekblad berichten dat Fillon jarenlang als parlementslid zijn vrouw als medewerkster had laten betalen.

Fillon stelt dat zij vrouw meewerkte en hij geen enkele wet heeft overtreden. Hij beschouwt de publicaties als een lasterlijke campagne om LR uit te schakelen. Hij wil niet wijken,maar in opiniepeilingen zakt hij steeds verder weg.