Halfbroer N-Koreaanse leider dood in Maleisië

ANP Halfbroer N-Koreaanse leider dood in Maleisië

SEOUL - Een halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vermoord in Maleisië. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap werd Kim Jong-nam omgebracht door twee vrouwelijke agenten op een luchthaven in Maleisië. Het persbureau beroept zich op Maleisische media.

Door ANP - 14-2-2017, 13:09 (Update 14-2-2017, 13:43)

De agenten zouden vergiftigde naalden hebben gebruikt. Ze sloegen na de moord op de vlucht. Volgens Yonhap denkt de Maleisische politie dat Noord-Korea achter de moord zit. Volgens een Zuid-Koreaanse tv-zender ging het om twee gevluchte vrouwelijke Noord-Koreaanse agenten.

De Maleisische politie meldde verder alleen dat een Noord-Koreaan overleden was op weg van een vliegveld in Kuala Lumpur naar het ziekenhuis. Volgens de politie was zijn identiteit nog niet vastgesteld.

Kim Jong-nam is de oudste zoon van de vroegere Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Hij werd geboren uit een buitenechtelijke relatie van zijn vader met de Zuid-Koreaanse actrice Sung Hae-rim. Die overleed in Moskou. Kim woonde buiten Noord-Korea en heeft geen officiële titel.