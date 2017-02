Britse regering houdt vast aan bezoek Trump

LONDEN - De Britse regering is niet van plan een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump en een officiële ontvangst door koningin Elizabeth af te blazen. De regering van Theresa May wees dinsdag officieel een petitie van de hand waarin wordt opgeroepen het bezoek te schrappen, aldus Britse media dinsdag. De petitie op de website van het parlement was door 1,8 miljoen mensen ondertekend.

Door ANP - 14-2-2017, 9:56 (Update 14-2-2017, 9:56)

Het is nog niet bekend wanneer Trump de oversteek maakt maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken liet al wel weten dat het bezoek ,,de volle hoffelijkheid van een staatsbezoek'' zal krijgen.

May liet na haar bezoek aan Washington eind januari weten dat de Amerikaanse president een uitnodiging voor een staatsbezoek had aanvaard. Nadat Trump een tijdelijk inreisverbod had ingesteld voor mensen afkomstig uit een aantal overwegend islamitische landen gingen er stemmen op om de uitnodiging in te trekken.