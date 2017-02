Veiligheidsadviseur Trump weg om Ruslandrel

ANP Veiligheidsadviseur Trump weg om Ruslandrel

WASHINGTON - De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn heeft zijn ontslag ingediend. Hij stelde in zijn afscheidsbrief zonder kwade opzet ,,onvolledige informatie'' te hebben verstrekt over zijn telefoongesprekken met de Russische ambassadeur in de VS.

Door ANP - 14-2-2017, 5:25 (Update 14-2-2017, 6:59)

Flynn raakte in opspraak omdat hij Amerikaanse sancties tegen Moskou zou hebben besproken met de Russische diplomaat. Dat gebeurde volgens bronnen van The Washington Post na de presidentsverkiezingen, maar nog voordat Trump daadwerkelijk president was.

Flynn ontkende eerder tegenover vicepresident Mike Pence dat hij de sancties tegen Rusland had besproken met de ambassadeur. De nationale veiligheidsadviseur gaf later toe dat toch niet helemaal zeker te weten.

Extra gevoelig

Uit afgeluisterde gesprekken bleek volgens Amerikaanse functionarissen dat het onderwerp wel degelijk was besproken. Flynn deed volgens een bron geen beloften over het schrappen van de sancties, maar liet wel doorschemeren dat het tot de mogelijkheden behoorde.

Dat ligt extra gevoelig omdat het voor Amerikaanse burgers verboden is met buitenlandse regeringen te onderhandelen namens de VS.

Kwetsbaar

Kort voordat Flynn zijn vertrek aankondigde, lekte uit dat toenmalig minister van Justitie, Sally Yates, vorige maand al alarm zou hebben geslagen over de topadviseur. Ze waarschuwde het Witte Huis dat Flynn mogelijk kwetsbaar was voor chantage door de Russen.

Yates zou hebben gemeend dat Flynn regeringsfunctionarissen had misleid over zijn gesprek met de Russische diplomaat. Moskou wist volgens Amerikaanse inlichtingendiensten vermoedelijk dat de sancties wel degelijk ter sprake waren gekomen.

Kandidaten

Flynn benadrukte in zijn afscheidsbrief dat hij de regering niet op het verkeerde been wilde zetten. Hij zou Pence ,,in de hectiek'' per ongeluk onvolledige informatie hebben gegeven over de telefoongesprekken met de Russische ambassadeur.

Een hoge regeringsbron zei dat al meerdere kandidaten in beeld zijn om Flynn op te volgen. Het zou gaan om voormalig CIA-baas David Petraeus en Bob Harward, een voormalige vice-admiraal.