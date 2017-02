'Veiligheidsadviseur Trump stapt op'

WASHINGTON - De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn heeft zijn ontslag ingediend. Dat zeggen twee bronnen tegen CNN.

Door ANP - 14-2-2017, 5:25 (Update 14-2-2017, 5:25)

De ex-generaal was in opspraak geraakt omdat hij de Amerikaanse sancties tegen Moskou zou hebben besproken met de Russische ambassadeur in de VS. Dat gebeurde volgens bronnen van The Washington Post na de Amerikaanse verkiezingen, maar nog voordat Trump daadwerkelijk president was.

Flynn zei eerder tegen vicepresident Mike Pence dat hij de Amerikaanse sancties tegen Rusland niet had besproken met de Russische diplomaat. De topadviseur erkende later dat toch niet helemaal zeker te weten.