Sancties VS tegen vicepresident Venezuela

WASHINGTON - De Amerikaanse autoriteiten hebben sancties afgekondigd tegen de Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami. De tweede man van de Venezolaanse regering zou betrokken zijn bij drugssmokkel.

Door ANP - 14-2-2017, 3:26 (Update 14-2-2017, 3:26)

El Aissami en een vermoedelijke zakenpartner zijn bijgeschreven op een lijst met buitenlandse burgers die worden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel, meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De vicepresident heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De strafmaatregelen betekenen onder meer dat tegoeden van El Aissami worden bevroren. Amerikaanse burgers, bedrijven en instellingen mogen ook geen zaken meer doen met de politicus.

De VS hebben jarenlang onderzoek gedaan naar El Aissami. Volgens het ministerie van Financiën was hij niet alleen persoonlijk betrokken bij drugshandel, maar zou hij ook andere drugshandelaren in zijn land de hand boven het hoofd hebben gehouden.