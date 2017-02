VS en Canada tevreden met economische relatie

WASHINGTON - De Verenigde Staten zullen blijven ijveren voor een uitstekende economische relatie met Canada. President Trump prees maandag tijdens een bezoek van de Canadese premier Justin Trudeau aan het Witte Huis in Washington de handelsbetrekkingen tussen de buurlanden.

Door ANP - 13-2-2017, 21:35 (Update 13-2-2017, 21:35)

Heel wat anders dan de relatie met zuiderbuur Mexico, zei Trump, waarmee de Amerikanen grote problemen hebben vanwege de vele illegale immigranten en de muur die de president op de grens laat verrijzen. De relatie met Mexico was lang in het nadeel van de VS, verklaarde Trump op een gezamenlijke persconferentie.

Ook de liberale Trudeau is veel gelegen aan goede betrekkingen met de Verenigde Staten. Het leeuwendeel van de Canadese export gaat namelijk naar de VS.