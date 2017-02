Iraakse luchtaanval op kopstukken IS

BAGDAD - Het Iraakse leger heeft afgelopen weekeinde een luchtaanval met F-16's uitgevoerd op een huis waar kopstukken van Islamitische Staat in vergadering bijeen waren. Dertien van hen zouden daardoor zijn omgekomen.

13-2-2017

De militaire autoriteiten hadden aanwijzingen dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi vanuit Syrië naar Irak was gegaan voor overleg met zijn commandanten. Of hij op het moment van de aanval in het pand was, is onduidelijk. Al-Baghdadi stond niet op de lijst van gedode terroristen die maandag bekend werd gemaakt.