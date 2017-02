'Probleem Oroville-dam door slecht onderhoud'

OROVILLE/AMSTERDAM - De problemen met de Oroville-dam in Californië zijn niet zozeer veroorzaakt door de hevige regenval maar door achterstallig onderhoud. Dat zegt Piet Dircke van advies- en ingenieursbedrijf Arcadis. Het Nederlandse bedrijf is sinds 2010 bezig met de ontwikkeling van een 'Deltaplan' voor de driehoek San Francisco-Sacramento-Stockton en bekend met de situatie ter plaatse.

Door ANP - 13-2-2017, 15:19 (Update 13-2-2017, 15:19)

Volgens Dircke zou een dam nooit moeten kunnen bezwijken door overvloedige regen. Doordat er plotseling gaten vielen in de 'spillway' (overlaat), de constructie om kritieke waterhoogten te voorkomen, dreigde er gevaar voor het gebied stroomafwaarts richting Sacramento. ,,De overlaat om gecontroleerd water af te voeren had tien jaar geleden al vervangen moeten worden. Dat is niet gebeurd door budgettaire problemen'', aldus Dircke.

,,Dat het waterpeil in het stuwmeer nu zakt is belangrijk, maar het doet Californië ook pijn. Door de klimaatverandering is het er in de zomer veel te droog. Iedere druppel water is nodig.'' Dircke vertelde dat er in de VS zo'n 4000 dammen zijn, veelal tussen de vijftig en honderd jaar oud. Het broodnodige onderhoud vergt miljarden. ,,Het past bij de verbetering van de infrastructuur die Trump wil.''