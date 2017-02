Hamas kiest radicaal als leider

GAZA/TEL AVIV - De Palestijnse beweging Hamas, die de vrijwel belegerde Gazastrook bestuurt, heeft een zeer radicaal lid van zijn militaire vleugel als leider gekozen. Israëlische media meldden maandag dat Yahya Sanwar de nieuwe leider is en dat hij ook in eigen gelederen voor een extremist doorgaat.

Door ANP - 13-2-2017, 14:06 (Update 13-2-2017, 14:06)

Sanwar werd in 1989 door Israël tot levenslang veroordeeld wegens de moord op Palestijnen die met Israël zouden hebben gecollaboreerd. Hij kwam in 2011 vrij door een gevangenenruil.

Sanwar volgt Ismail Haniyah op, die later in verkiezingen hoopt terug te keren als politiek leider van de in 1987 opgerichte Islamitische Verzetsbeweging of Hamas. Deze beweging heeft de dichtbevolkte Gazastrook van ongeveer 40 bij 9 kilometer in handen sinds 2007. De 1,8 miljoen inwoners zitten er vrijwel zonder middelen van bestaan.