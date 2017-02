AfD dumpt voorman Höcke

BERLIJN - Het partijbestuur van de Duitse rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) heeft besloten de AfD-leider in de deelstaat Thüringen, Björn Höcke, uit de partij te zetten vanwege omstreden uitspraken over het Holocaustmonument in Berlijn. Negen bestuursleden inclusief partijleidster Frauke Petry stemden maandag voor het vertrek van Höcke, vier tegen, meldde Der Spiegel.

Door ANP - 13-2-2017, 12:37 (Update 13-2-2017, 12:37)

Höcke ergerde zich in een redevoering in januari in Dresden aan de manier waarop in Duitsland met het verleden wordt omgegaan. Niet de glorie van de natie staat centraal, ,,maar Duitsers zijn het enige volk op aarde dat een monument van schande midden in de hoofdstad heeft neergezet''.

Höcke noemde de manier waarop Duitsers met hun verleden omgaan ,,schadelijk'' en vroeg om ,,een totale ommekeer in de manier waarop herinnerd wordt''. Het leidde tot heftige reacties, omdat werd aangenomen dat Höcke het naziverleden naar de achtergrond zou willen drukken.