ANP Opnieuw klachten op luchthaven Hamburg

HAMBURG - Medewerkers van een beveiligingsbedrijf op de luchthaven in Hamburg kampten maandag opnieuw met gezondheidsklachten. Een deel van het personeel voelde zich niet goed en meldde zich volgens een woordvoerster van de luchthaven ziek.

Door ANP - 13-2-2017, 11:49 (Update 13-2-2017, 11:49)

Het vliegveld werd zondag ruim een uur ontruimd nadat een onbekende stof was aangetroffen. Tientallen mensen klaagden over geïrriteerde ogen en luchtwegen en misselijkheid.

Uit onderzoek bleek dat mogelijk pepperspray of een vergelijkbare stof in de klimaatbeheersing terecht was gekomen in de ruimte waar passagiers en handbagage worden gecontroleerd. Mogelijk zijn er nu nog resten van het gas in de lucht aanwezig en zijn de medewerkers daarom niet lekker geworden. De vluchten op de luchthaven gaan maandag wel gewoon door.