ANP Ook China keurt lancering in Noord-Korea af

PEKING - Ook China is niet te spreken over de Noord-Koreaanse lancering van een middellangeafstandsraket. De proef werd zondag (lokale tijd) gedaan. ,,China keurt deze activiteiten van Noord-Korea ten zeerste af omdat hiermee de besluiten van de VN Veiligheidsraad worden geschonden'', aldus de woordvoerder van de Chinese minister van Buitenlands Zaken.

Door ANP - 13-2-2017, 10:25 (Update 13-2-2017, 10:25)

De Verenigde Staten hebben na de lancering samen met Japan en Zuid-Korea een spoedoverleg van de Veiligheidsraad van de VN aangevraagd. Volgens China is de lancering een reactie op het conflict van Noord-Korea met de VS en Zuid-Korea. ,,We moedigen alle partijen aan met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen moet zich inspannen en zijn verantwoordelijkheid nemen om de vrede op het Koreaanse schiereiland te behouden.''

Noord-Korea noemde de lancering van een nieuw type ballistische raket voor de middellange afstand, een succes. Het Koreaanse Centrale Nieuwsagentschap schreef dat de Pukguksong-2 kan worden uitgerust met een kernkop.