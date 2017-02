Heerser Turkmenistan herkozen

ANP Heerser Turkmenistan herkozen

ASJGABAT - De Turkmeense president Koerbangoeli Berdimoechamedov is volgens maandag gepubliceerde uitslagen herkozen als president van het uitgestrekte land 5 miljoen inwoners. Hij kreeg zoals verwacht in het autoritair bestuurde land, met meer dan 97 procent bijna alle stemmen die zondag in Turkmenistan zijn uitgebracht.

Door ANP - 13-2-2017, 9:36 (Update 13-2-2017, 9:36)

De 59-jarige voormalige tandarts en ex-vicepremier regeert al sinds de plotselinge dood eind 2006 van dictator Saparmoerat Nijazov, 'de Vader der Turkmenen'. Het autoritaire regime vaart wel bij de export van aardgas, minstens 40 miljard kubieke meter gas per jaar. Het land zou streven naar 180 miljard kubieke meter per jaar in 2030 en dan de op één (Rusland) na grootste gasexporteur worden.

Mogelijk is Berdimoechamedov dan nog steeds aan de macht. Afgelopen jaar is de regel afgeschaft dat het staatshoofd niet ouder dan zeventig jaar mag zijn. De ambtstermijn is verruimd naar zeven jaar. Zijn voorganger, Nijazov, was president voor het leven. Nijazov schonk het land een reeks nationale feestdagen om de eigen cultuur te bevorderen inclusief de Dag van het Tapijt en de Meloendag.