La La Land krijgt Bafta voor beste film

LONDEN - La La Land is bij de jaarlijkse uitreiking van de filmprijzen van de Britse Film- en Televisieacademie (BAFTA) uitgeroepen tot beste film.

Door ANP - 12-2-2017, 22:28 (Update 12-2-2017, 22:28)

De musical leverde Damien Chazelle ook de prijs voor de beste regie op en Emma Stone de prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Verder werd de originele muziek van Justin Hurwitz met een Bafta onderscheiden en kreeg Linus Sundgren de prijs voor de beste cinematografie.

De Bafta voor de beste acteursprestatie ging naar Casey Affleck, voor zijn optreden in Manchester by the Sea.