Jazzzanger Al Jarreau (76) overleden

ANP Jazzzanger Al Jarreau (76) overleden

LOS ANGELES - De Amerikaanse jazzzanger Al Jarreau is zondag op 76-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Dat bevestigde de woordvoerder van de legendarische artiest tegenover Amerikaanse media. Jarreau had enkele dagen eerder aangekondigd dat hij met pensioen ging.

Door ANP - 12-2-2017, 19:50 (Update 12-2-2017, 19:50)

De zanger uit het Amerikaanse Milwaukee heeft tientallen albums op zijn naam staan. Hij beheerste verschillende genres, maar was vooral als vertolker van jazzmuziek wereldberoemd geworden. Jarreau werd onlangs met uitputtingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.

In een verklaring op de site van de artiest stond onder meer een bedankje aan zijn fans. ,,Hij had jullie nodig en jullie waren er altijd voor hem, meer dan vijftig jaar lang.'' Ook stond er een postume oproep van de zanger aan jongeren: ,,Zoek alsjeblieft iets artistieks dat je met passie kan doen, en doe het. Met kunst in je leven ben je een beter familielid, buur, vriend en burger.''