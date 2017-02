Israël weert voortvluchtige ex-leider Peru

TEL AVIV - De voortvluchtige oud-president van Peru komt Israël niet in. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zondag bekend dat Alejandro Toledo niet welkom is tot ,,zijn kwesties in Peru zijn opgelost''.

Door ANP - 12-2-2017, 17:41 (Update 12-2-2017, 17:41)

Het is onduidelijk of Toledo heeft afgezien van zijn reisplannen. De Amerikaanse autoriteiten hebben Peru zaterdag laten weten dat ze niet van plan zijn te verhinderen dat de voormalige president in Californië op het vliegtuig stapt.

Een Peruaanse rechter vaardigde vorige week een international arrestatiebevel uit tegen Toledo. Hij wordt ervan verdacht zo'n 20 miljoen dollar (circa 19 miljoen euro) aan smeergeld te hebben aangenomen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. De oud-leider ontkent zelf dat hij schuldig is aan corruptie.