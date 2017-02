Enorme evacuatie in Griekenland om WOII-bom

ANP Enorme evacuatie in Griekenland om WOII-bom

THESSALONIKI - Tienduizenden inwoners van de Griekse stad Thessaloniki hebben zondag hun huizen moeten verlaten vanwege de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 72.000 mensen waren gemaand tijdelijk een veilig heenkomen te zoeken in lokale sporthallen, café's en andere opvangplaatsen.

Door ANP - 12-2-2017, 15:06 (Update 12-2-2017, 15:06)

De 250 kilo zware bom werd vorige week ontdekt tijdens graafwerkzaamheden bij een benzinestation. Experts maakten het explosief onschadelijk en vervoerden het zondagmiddag naar een legerterrein, waar het vernietigd zal worden. Daarop maakten de autoriteiten bekend dat alle inwoners weer naar huis konden.

De operatie zorgde voor overlast in de stad, maar leverde een groep migranten en vluchtelingen een dagje uit op. De bewoners van een vluchtelingenkamp in een voormalige fabriek werden meegenomen naar het archeologisch museum in de stad, waar meesterwerken uit de oudheid worden geëxposeerd. De vluchtelingen hadden volgens de overheid zelf om het uitstapje gevraagd.