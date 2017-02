Vliegveld Hamburg kort ontruimd

ANP Vliegveld Hamburg kort ontruimd

HAMBURG - De luchthaven van de Duitse stad Hamburg is zondag ruim een uur ontruimd geweest nadat een onbekende stof was aangetroffen. Tientallen mensen klaagden over geïrriteerde ogen.

Door ANP - 12-2-2017, 14:35 (Update 12-2-2017, 14:35)

De autoriteiten namen geen enkel risico en ontruimden het volledige complex. Ook werd door de brandweer een behandelcentrum voor slachtoffers opgezet. Honderden reizigers moesten ondertussen buiten wachten, maar kunnen inmiddels weer naar binnen. Ook het vliegverkeer, dat enige tijd stillag, is weer hervat.

Volgens de hulpdiensten was een ,,sterke geur'' waargenomen in de ruimte waar passagiers en handbagage worden gecontroleerd. Vermoedelijk is een onbekende stof in de klimaatbeheersing terechtgekomen. Uit onderzoek moet blijken wat de oorzaak was van de overlast.