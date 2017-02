Erdogan richt pijlen ook op IS-bolwerk Raqqa

ANKARA - Het doel van de Turkse militaire inval in Syrië is niet alleen het heroveren van de strategisch belangrijke stad al-Bab, maar ook het verdrijven van Islamitische Staat uit het grensgebied. ,,Het ultieme doel is het schoonvegen van een gebied van 5000 vierkante kilometer'', zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag.

Door ANP - 12-2-2017, 13:21 (Update 12-2-2017, 13:21)

In het door Erdogan genoemde gebied valt onder meer het jihadistenbolwerk Raqqa. Turkse militairen en door Ankara gesteunde opstandelingen zijn al sinds augustus vorig jaar bezig met het creëren van een bufferzone in Syrië. Ze drongen vorige week door tot enkele buitenwijken van het noordelijke al-Bab, dat in handen is van IS.

Turkije wil in Noord-Syrië een ,,veilig gebied'' creëren voor burgers. Erdogan heeft naar eigen zeggen aangeboden zorg te dragen voor de infrastructuur in dat gebied. Dat moet Syrische vluchtelingen in staat stellen terug te keren naar hun huizen en voorkomen dat nieuwe vluchtelingenstromen ontstaan.