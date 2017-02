Honderden gestrande grienden terug naar zee

WELLINGTON - De honderden vrijwilligers die in Nieuw-Zeeland bezig zijn geweest met het redden van gestrande grienden, kunnen weer opgelucht ademhalen. Zo'n 240 van de dieren zijn zondag terug gezwommen naar de zee. Daarmee is een einde gekomen aan de dramatische reddingsoperatie.

Door ANP - 12-2-2017

Nieuw-Zeeland is al dagen in de ban van de aangespoelde grienden, een grote dolfijnensoort. Eerder deze week kwamen al driehonderd van de zeezoogdieren om door de grootste stranding in Nieuw-Zeeland sinds 1985. Ook in de dagen daarna hadden vrijwilligers de handen vol aan het redden van de dieren.

De meeste gestrande grienden bij Farewell Spit in de Golden Bay konden zondag tijdens de vloed zelf terug zwemmen, zei een woordvoerder van natuurbeschermingsinstantie DOC. Andere dieren werden met bootjes naar de zee geleid.

Menselijke keten

In totaal schoten deze week meer dan vijfhonderd vrijwilligers de grienden te hulp. Het ging onder meer om scholieren en toeristen. Sommige redders vormden een menselijk keten in zee om te voorkomen dat nog meer van de dieren zouden stranden.

De toestroom van behulpzame dierenvrienden was soms zelfs groter dan nodig. Het DOC riep vrijwilligers zondag op om thuis te blijven. ,,Er zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar. Onze medewerkers hebben het druk met het oplossen van verkeersopstoppingen'', aldus de organisatie.

In totaal zijn sinds donderdagavond zo'n 650 grienden gestrand bij Farewell Spit. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Niet alle dieren konden de afgelopen dagen worden gered. Sommige verzwakte exemplaren moesten uit hun lijden worden verlost.