Evacuaties door bosbranden Australië

SYDNEY - De Australische autoriteiten hebben zondag de bewoners van een vijftal afgelegen streken in New South Wales dringend geadviseerd hun huizen te verlaten nu de natuurbranden een steeds groter gevaar vormen. Het vuur raast, aangewakkerd door de harde wind en het extreem warme weer, door het dunbevolkte, kurkdroge gebied. Omdat wegen afgesloten dreigen te raken, is tot de evacuatie besloten.

12-2-2017, 9:21 (Update 12-2-2017, 9:52)

De Australische oostkust zucht onder een hittegolf, met temperaturen van boven de 45 graden. Volgens deskundigen zijn de omstandigheden momenteel nog slechter dan in 2009 op 'Black Saturday' in de staat Victoria, toen de ergste bosbranden in de geschiedenis van Australië 173 mensen het leven kostten. ,,In New South Wales hebben we het qua brandgevaar en condities nog nooit zo ongunstig meegemaakt'', zei brandweercommandant Shane Fitzsimmons.

De zwaarst getroffen gebieden liggen honderden kilometers van Sydney, de hoofdstad van de staat. Fitzsimmons heeft verhalen gehoord dat huizen, boerderijen en schuren met machines in de as zijn gelegd door het vuur dat zich snel verspreidt. De bevestiging ontbreekt. Er zijn voor zover bekend nog geen gewonden gevallen, al zijn sommige brandweerlieden onwel geworden door de hitte.

Brandstichting

Ongeveer tweeduizend reddingswerkers, onder wie veel vrijwilligers, zijn in de weer de vuurhaarden te bestrijden. Zondagmiddag waren dat er 86 in New South Wales, waarvan er 38 niet onder controle zijn. Een jongen van dertien en een veertigjarige man zijn aangehouden op verdenking van brandstichting.

De meteorologische dienst kwam met hoopgevend nieuws. De wind draait naar zuid met de nadering van een koufront. Volgens Fitzsimmons kan dat soelaas gaan bieden, maar hij waarschuwde voor veranderlijke omstandigheden wanneer het front de noordwestelijke stroming tegenkomt.