Noord-Korea lanceert ballistische raket

ANP Noord-Korea lanceert ballistische raket

SEOUL - Noord-Korea heeft zondagochtend een een raket afgevuurd in de zee, dat hebben Zuid-Korea en de Verenigde Staten bevestigd. Het Noord-Koreaanse persbureau Yonhap berichtte eerder al dat het zou gaan om een ballistische raket.

Door ANP - 12-2-2017, 3:33 (Update 12-2-2017, 3:33)

Het projectiel zou rond 8.00 uur (lokale tijd) zijn afgevuurd vanuit het gebied Panghyon, liggend in het westelijke gedeelte van Noord-Korea. Volgens het Zuid-Koreaanse leger legde de raket een afstand van 500 kilometer af. Het leger noemde de raketlancering een ,,machtsvertoning" als reactie op de harde aanpak van de Verenigde Staten richting Pyongyang. ,,Zuid-Korea en de VS analyseren alle informatie grondig", stellen de Zuid-Koreaanse autoriteiten in een verklaring.

De regering van Zuid-Korea zal zondagochtend (lokale tijd) in een crisisvergadering bijeenkomen.

Het Pentagon en Japan zeiden in reactie op de berichtgeving over de raketlancering dat ze alle informatie beoordelen en spoedig met meer informatie zullen komen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde al wel dat ze denken dat het ,,hoogstwaarschijnlijk niet om een langeafstandsraket gaat".

De Japanse premier Shinzo Abe is op bezoek bij Donald Trump. De Amerikaanse president zei eerder tegenover Japan dat hij alles in het werk zou zetten voor een sterke defensie tegen de Noord-Koreaanse dreiging. Trump is inmiddels op de hoogte gesteld van de raketlancering. ,,Het Witte Huis houdt de situatie nauwlettend in de gaten", staat in een verklaring.

De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat het land langeafstandsraketten gaat testen. Staatsmedia berichtten recentelijk dat de lancering van de testraketten spoedig zou plaatsvinden.Als reactie op de testen spraken de Verenigde Staten en Zuid-Korea onlangs af om samen een raketafweersysteem in te stellen. Het door de Amerikaanse defensieminister James Mattis geïnitieerde raketschild is bedoeld tegen de dreiging van Noord-Korea.