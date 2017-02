Pers mag niet zien hoe Abe en Trump golfen

PALM BEACH - Donald Trump en de Japanse premier Shinzon Abe hebben het weekeinde zaterdag ingeluid met een rondje golf in het vakantieverblijf van de Amerikaanse president in Florida. Trump verspreidde via Twitter een foto waarop te zien is dat de twee leiders elkaar een 'high five' geven op de green.

Door ANP - 11-2-2017, 21:36 (Update 11-2-2017, 21:36)

Meegereisde journalisten mochten de partij niet volgen. Een verslaggever van de Washington Post meldde dat de pers was ondergebracht in een ruimte waarvan de vensters en deuren met zwarte folie waren afgeplakt, zodat niemand naar buiten kon kijken. Fotografen werd verteld dat zij op het terrein van de 'privéclub' geen opnamen mochten maken.

Ook het voorafgaande weekeinde bracht Trump door in zijn vakantieverblijf Mar-a-Lago. De president en zijn omgeving hebben het al omgedoopt tot het 'winter-Witte Huis'. Inmiddels weten ook demonstranten de club te vinden.