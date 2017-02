Juncker wil geen tweede termijn

BERLIJN - Jean-Claude Juncker wil geen tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft hij gezegd tegen de zender Deutschlandfunk. Het interview wordt zondag uitgezonden.

Door ANP - 11-2-2017, 17:38 (Update 11-2-2017, 17:38)

Juncker (62) was eerder minister van Financiën en premier van Luxemburg. Hij is nu halverwege zijn termijn, die in 2019 afloopt. Juncker geldt als een van de meest ervaren Europese politici. Tussen 2005 en 2013 was hij voorzitter van de eurogroep.

Aan de verkiezing van Juncker ging een maandenlange politieke strijd vooraf. Voorheen droegen de Europese regeringsleiders een kandidaat voor het EU-voorzitterschap voor. Maar sinds 2014 wordt de EU-commissievoorzitter voorgedragen door de grootste fractie in het Europees Parlement.