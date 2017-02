VS willen Palestijn niet als VN-gezant Libië

NEW YORK - De Verenigde Staten hebben bezwaar gemaakt tegen de aankomende benoeming van een voormalige Palestijnse premier als nieuwe VN-gezant voor Libië. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley stelde dat haar land de Palestijnse staat niet erkent en niet zit te wachten op het signaal dat de benoeming zou afgeven.

Door ANP - 11-2-2017, 15:09 (Update 11-2-2017, 15:09)

Het is onduidelijk of na de Amerikaanse kritiek een streep is gehaald door de benoeming van de Palestijn Salam Fayyad. Een woordvoerder van secretaris-generaal António Guterres van de VN benadrukte zaterdag dat VN-medewerkers geen vertegenwoordigers zijn van hun thuisland of regering.

Het is zeer de vraag of de VS genoegen nemen met die uitleg. Volgens ambassadeur Haley wordt de Palestijnse Autoriteit al te lang voorgetrokken door de VN, ,,ten koste van onze bondgenoten in Israël''. Het oordeel van Washington is belangrijk, omdat de VS als lid van de Veiligheidsraad veel invloed hebben.