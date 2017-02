Doden door aanslag bij Afghaanse bank

LASHKAR GAH - Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag bij een bank in de Afghaanse stad Lashkar Gah. De aanslagpleger liet zijn auto volgens de autoriteiten ontploffen naast een voertuig van het Afghaanse leger.

Door ANP - 11-2-2017, 13:43 (Update 11-2-2017, 13:43)

De wagen van de dader was volgeladen met explosieven, zei een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Helmand. De terrorist sloeg toe toen Afghaanse militairen hun salaris kwamen ophalen. Door de explosie kwamen zeker vier burgers en drie militairen om het leven. Ook raakten twintig mensen gewond.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de Talibanbeweging pleegde eerder vergelijkbare aanslagen in Helmand. In de provincie zijn honderden buitenlandse militairen aanwezig om namens de NAVO hun Afghaanse collega's te trainen en begeleiden.