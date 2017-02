Boos publiek grijpt in bij protest Sea World

MAIN BEACH - Tientallen activisten hebben het in het Australische zeezoogdierenpark Sea World aan de stok gekregen met bezoekers. Toeschouwers reageerden volgens Australische media woest toen betogers met spandoeken een dolfijnenshow verstoorden.

Door ANP - 11-2-2017, 12:25 (Update 11-2-2017, 12:25)

Op videobeelden is te zien hoe mensen uit het publiek proberen om de spandoeken met opschriften als ,,gevangenschap is wreedheid'' af te pakken. Ook worden de activisten uitgejouwd. ,,We hadden gerekend op enige vijandigheid, maar niet in deze mate'', zei een verbaasde actievoerder.

In het park in Queensland worden zo'n dertig dolfijnen gehouden. Volgens dierenrechtengroepen is Sea World een ,,wrede watergevangenis'' waar de dieren worden uitgebuit voor ,,commercieel gewin''. De betogers riepen toeschouwers op hun geld terug te vragen, maar daar zat duidelijk niet iedereen op te wachten.

Volgens een woordvoerder van het park was sprake van een,,kleine verstoring'' van de show. De betogers zijn uiteindelijk onder luid gejuich afgevoerd door beveiligers. Sea World liet in een reactie weten dat het welzijn van de dolfijnen een topprioriteit is.