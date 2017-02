'Uitlevering Snowden als cadeau voor Trump'

ANP 'Uitlevering Snowden als cadeau voor Trump'

NEW YORK - De Russische regering zou met de uitlevering van voormalig inlichtingenexpert Edward Snowden aan de VS president Donald Trump tegemoet willen komen. Dat meldden bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten aan het Amerikaanse NBC News.

Door ANP - 11-2-2017, 2:41 (Update 11-2-2017, 2:41)

De bronnen baseren zich op een reeks inlichtingenrapporten met daarin zeer gevoelige informatie over Russische plannen om bij de nieuwe Amerikaanse president in de gunst te komen.

Trump heeft meerdere malen laten weten dat hij Snowden, die sinds 2013 als balling in Rusland woont, in de VS wil laten berechten. In juli 2015 zei de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat tegen CNN: ,,Ik vind hem een totale verrader en ik zou hem hard aanpakken. En als ik president ben, zal Poetin hem uitleveren.''