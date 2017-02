Roemenen weer de straat op

ANP Roemenen weer de straat op

BOEKAREST - De protesten tegen de regering in Roemenië houden aan. Meer dan 10.000 demonstranten gingen vrijdagavond in heel het land de straat op om het aftreden van de regering te eisen.

Door ANP - 10-2-2017, 22:52 (Update 10-2-2017, 22:52)

Het is de elfde achtereenvolgende dag dat het voormalige Oostblokland het toneel is van demonstraties. De protesten richtten zich aanvankelijk tegen een omstreden maatregel om corruptie minder hard te bestraffen. Die maatregel is inmiddels al ingetrokken, ook is de minister van Justitie, verantwoordelijk voor die wetswijziging, afgetreden. Desalniettemin blijven de demonstraties voortduren.