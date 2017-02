Trump ontvangt Japanse premier Abe

WASHINGTON - President Donald Trump heeft de Japanse premier Abe vrijdag officieel ontvangen op het Witte Huis. Abe brengt een tweedaags bezoek aan Amerika. Op de agenda staan vooral gesprekken over handelsbetrekkingen en veiligheid. Trump en Abe trapten hun bespreking af met de klassieke handdruk en het fotomoment. Eerder die dag toonde Abe zich positief over de ontmoeting met Trump. ,,Ik wil laten zien dat de band tussen Japan en de Verenigde Staten onwankelbaar is." Hij reageerde daarmee op uitlatingen van Trump tijdens de verkiezingscampagne over dat Japan banen steelt van de VS.

Door ANP - 10-2-2017, 19:12 (Update 10-2-2017, 19:12)

Na de officiële persconferentie vliegen de twee naar Palm Beach in Florida om te golfen op een van de banen van Trump.