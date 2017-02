Oproep VS om meer geld NAVO is 'redelijk'

ANP Oproep VS om meer geld NAVO is 'redelijk'

WASHINGTON - De oproep van de Amerikaanse regering om de lasten van de NAVO eerlijk te verdelen over de lidstaten is een ,,redelijke eis''. Dat heeft de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen vrijdag gezegd na een gesprek met haar Amerikaanse evenknie Jim Mattis.

Door ANP - 10-2-2017, 18:26 (Update 10-2-2017, 18:26)

Von der Leyen zei verder dat Mattis heeft aangeboden om de strategische dialoog tussen Duitsland en de VS te verdiepen. Volgens haar is er sprake van een sterke Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO. Mattis en Von der Leyen waren het er bovendien over eens dat veel globale problemen niet kunnen worden opgelost zonder hulp van Rusland. Tegelijkertijd moet Moskou wel de internationale wetten en regels respecteren.