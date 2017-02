Trump niet achter kolonisatie Palestijns land

TEL AVIV - De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft zich in een Israëlische krant gekeerd tegen de voortdurende Joodse kolonisatie van Palestijns land. ,,Ik ben niet iemand die gelooft dat het uitbreiden van nederzettingen goed voor de vrede is'', zei Trump in een vrijdag verschenen gesprek met de krant Israel Hajom.

Door ANP - 10-2-2017, 16:20 (Update 10-2-2017, 16:20)

,,Het is nu eenmaal een beperkt gebied en elke keer als je er nog meer land voor nederzettingen van afpakt, blijft er minder over'', aldus Trump. Hij wil graag dat ,,beide partijen in het conflict zich verstandig gaan gedragen''. Trump uitte afgelopen week ook al bedenkingen tegen de kolonisatie van Palestijns land.

De Israëlische regering onder leiding van premier Benjamin Netanyahu leek in de komst van de Republikein Trump als Amerikaanse leider een groen licht te zien voor nog meer kolonisatie. Sinds Trump president werd in januari heeft Netanyahu 6000 nieuwe woningen voor kolonisten in bezet Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever aangekondigd.

Trump leek ook bereid de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, maar hij zei tegen Israel Hajom dat hij daar nog over nadenkt.