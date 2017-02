'Steinmeier snel 12e president Bondsrepubliek'

BERLIJN - De Duitse sociaaldemocratische ex-minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier kan er zondag in Berlijn op rekenen dat hij snel tot twaalfde president van de Bondsrepubliek wordt gekozen. Dit zei de fractieleider van de christendemocraten in de Bondsdag, Volker Kauder, vrijdag in een vraaggesprek met een Duitse krant.

Door ANP - 10-2-2017, 13:32 (Update 10-2-2017, 13:32)

Kauder beklemtoonde dat niet alleen de sociaaldemocraten van de SPD voor hun Steinmeier zullen stemmen, maar dat ook de christendemocraten achter hem staan. Kauders inschatting is feitelijk nog terughoudend, want ook de Groenen en de liberale FDP steunen Steinmeier. Hij lijkt zo makkelijk aan een absolute meerderheid te kunnen komen.

Die Linke hebben wetenschapper Christoph Butterwegge als kandidaat voor de post. Alternative für Deutschland heeft medeoprichter en partijwoordvoerder Albrecht Glaser, de Piratenpartei Engelbert Sonnebron en de rechter Alexander Hold is kandidaat voor Freie Wähler uit het parlement van Beieren.

Bundesversammlung

De opvolger van Joachim Gauck als ceremonieel president van Duitsland wordt gekozen door de Bundesversammlung. Die wordt voor de gelegenheid gevormd uit alle leden van de Bondsdag (631 mensen), aangevuld met evenzoveel afgevaardigden die door de deelstaten worden gekozen. Een uitverkoren lid, ex-premier van Sleeswijk-Holstein Peter Carstensen, heeft aangekondigd helaas niet te kunnen komen stemmen, omdat zijn teckel ernstig ziek is.

De Duitse president heeft vrijwel geen politieke macht, maar geniet wel veel aanzien. Hij kan wel een wet tegenhouden als hij meent dat die in strijd met de grondwet is. Dat is wel eens voorgekomen. Op verzoek van een bondskanselier die de meerderheid in het parlement verliest, kan de president het parlement ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dit is drie keer het geval geweest.