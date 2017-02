Politie verijdelt zelfmoordaanslag in Parijs

MONTPELLIER - De Franse politie heeft vrijdag in en bij Montpellier drie mannen in de leeftijd van 21 tot 34 jaar en een jonge vrouw opgepakt die worden verdacht van het beramen van een terroristische aanslag in Parijs. Ze zouden met een bomgordel een zelfmoordaanslag op een toeristische plek in de hoofdstad willen plegen, meldden Franse media.

Door ANP - 10-2-2017, 12:35 (Update 10-2-2017, 12:35)

Bij een 22-jarige verdachte thuis is de krachtige maar instabiele springstof TATP (triacetontriperoxide) gevonden. Hij is bekend bij de politie vanwege zijn radicalisering. Zijn zestienjarige geradicaliseerde vriendin is onder de arrestanten. Deze tiener zou zich opblazen volgens nieuwszender LCI. Volgens de politie is weer een aanslag verijdeld. De politie zou de verdachten op het spoor zijn gekomen toen ze aceton kochten.