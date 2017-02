Price mag Obamacare gaan afbreken

ANP Price mag Obamacare gaan afbreken

WASHINGTON - De Amerikaanse Senaat is in de nacht van donderdag op vrijdag akkoord gegaan met de benoeming van Tom Price als minister van Volksgezondheid. In die functie zal hij het veelbesproken zorgverzekeringssysteem Obamacare ontmantelen, zoals president Donald Trump in zijn campagne al beloofde.

Door ANP - 10-2-2017, 9:07 (Update 10-2-2017, 9:27)

De Republikein Price uit de staat Georgia staat bekend als een fervent tegenstander van Obamacare. Deze Affordable Care Act (wet voor betaalbare zorg) biedt miljoenen voorheen onverzekerde Amerikanen dekking bij ziektekosten, maar is een doorn in het oog va Trump. Die wil het stelsel vervangen door een eigen plan. Een meerderheid van 52 tegen 47 senatoren gaf de zegen aan Price.

De nominatie van Price was niet onomstreden. Democraten boycotten een eerdere stemming over zijn nominatie, omdat er vragen waren over zijn handel in aandelen in bedrijven in de gezondheidszorg. Price zou daarover valse verklaringen hebben afgelegd.

Hoe de plannen van de Republikeinen om Obamacare te vervangen eruitzien is nog niet duidelijk. Sinds de invoering in 2010 hebben ongeveer 20 miljoen arme Amerikanen er een verzekering door gekregen.