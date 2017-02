Stopzetten inreisverbod VS blijft van kracht

ANP Stopzetten inreisverbod VS blijft van kracht

SAN FRANCISCO - De tijdelijke stopzetting van het inreisverbod dat president Trump had uitgevaardigd voor reizigers uit zeven landen blijft gehandhaafd. Dat heeft een federaal hof van beroep in San Francisco donderdag (plaatselijke tijd) bepaald.

Door ANP - 10-2-2017, 0:56 (Update 10-2-2017, 0:56)

De regering in Washington had beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in de staat Washington vorige week vrijdag, die had bepaald dat het inreisverbod niet kan gelden zolang er juridisch geen duidelijkheid over is. De drie rechters in San Francisco besloten unaniem dat de tijdelijke opschorting in stand blijft.

Het vonnis van het hof van beroep zorgt niet voor een definitieve uitspraak in deze rechtszaak, maar handhaaft de schorsende werking zolang de zaak loopt. Hoogstwaarschijnlijk zal de definitieve uitkomst over het decreet van president Trump komen van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

,,We zien elkaar voor de rechter'', reageerde Trump via Twitter, waarmee hij de gang naar het Hooggerechtshof al aankondigde. ,,De veiligheid van ons land staat op het spel'', voegde hij eraan toe.

President Trump had per decreet vastgelegd dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië niet meer het land in mochten, ongeacht een geldig visum. Het uitvoeren van deze maatregel werd door uitspraak van rechter James Robart tijdelijk stopgezet. Trump liet via Twitter weten dat hij het besluit 'krankzinnig' vond en noemde Robart een 'zogenaamde rechter'.