Oppositie verstoort toespraak Zuma

KAAPSTAD - Leden van de linkse oppositiepartij EFF hebben donderdag in het Zuid-Afrikaanse parlement de jaarlijkse toespraak van president Jacob Zuma over de stand van zaken in het land verstoord. Ze onderbraken hem herhaaldelijk, stelden procedurekwesties en riepen dat hij ongeschikt is voor het ambt. ,,Voor ons zit een onverbeterlijke man, verrot tot op het bot'', stelde actieleider Julius Malema luidkeels.

Door ANP - 9-2-2017, 22:24 (Update 9-2-2017, 22:24)

Uiteindelijk werden de politieke oproerkraaiers, gehuld in hun karakteristieke rode overalls en met mijnwerkershelmen op, door de ordedienst de vergaderzaal uitgezet. ,,Het parlement is gemilitariseerd'', reageerde Malema na zijn verwijdering. ,,Ter plekke is de noodtoestand uitgeroepen''.

De fractie van de Democratische Alliantie, de belangrijkste oppositiepartij, liep onder leiding van Mmusi Maimane zelf weg evenals andere tegenstanders van Zuma. De 74-jarige president moest meer dan een uur geduld hebben voordat hij zijn speech kon afmaken.

De schermutselingen gingen buiten het parlementsgebouw verder. De politie zette traangas in om de aanhang van de EFF en regeringspartij ANC uit elkaar te houden. De populariteit van Zuma is drastisch afgenomen na een serie schandalen. De waakhond tegen corruptie vroeg in november om een juridisch onderzoek naar machtsmisbruik in zijn regering. Zuma wees de beschuldigingen van de hand.