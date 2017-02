Conway maakt reclame voor werk Ivanka Trump

WASHINGTON - Kellyanne Conway is in de voetsporen getreden van haar baas Donald Trump. De Amerikaanse president deed woensdag al zijn beklag over de onheuse handelswijze van Nordstrom, die het gewaagd had de modelijn van zijn dochter Ivanka ('She is a great person') uit het assortiment te gooien. Zijn adviseur verbaasde de Amerikaanse pers donderdag door vanuit het Witte Huis in het tv-programma 'Fox & Friends' uitbundig reclame te maken voor het werk van Ivanka.

9-2-2017

,,Koop haar spullen. Het is een prachtige collectie, te vinden en aan te schaffen op internet'', ronkte Conway, die eerder de aandacht trok door het begrip ,,alternatieve feiten'' te munten. De directie van verkoopketen Nordstrom verklaarde dat de kleding en accessoires van Ivanka Trump voor het voorjaar waren geweigerd omdat de omzet die zijn tot dusver genereerde ver achterbleef bij de verwachtingen. ,,Zo oneerlijk'', twitterde de president via zijn eigen account, maar ook op @POTUS.

Het reclamepraatje van Conway kwam haar op flinke kritiek te staan. Liberale activisten en ethici noemde het een duidelijke schending van de regel die overheidsfunctionarissen verbiedt hun positie te gebruiken om particuliere zakelijk belangen te dienen.