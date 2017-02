ADAC: Duitse tol wordt verliesgevend

BERLIJN - De Duitse ANWB, de ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) vreest na eigen onderzoek dat de geplande tolheffing op autosnelwegen de regering meer geld gaat kosten dan opleveren. De Duitse automobilisten worden gecompenseerd voor de tol en de winst zou hem dus in de buitenlandse weggebruikers moeten zitten.

9-2-2017

Maar wanneer van de totale verwachte inkomsten de Duitse compensaties worden afgetrokken, blijft er nog maar 139 miljoen euro per jaar over volgens de cijfers van de ADAC die donderdag zijn gepubliceerd. Het Duitse ministerie van Verkeer schat de kosten van de tolheffing op jaarlijks 211 miljoen euro. Dat is 72 miljoen meer dan de opbrengst.

De reden die verkeersminister Alexander Dobrindt voor de tolheffing heeft gegeven, is dat er elk jaar 524 miljoen over zou blijven om in de Duitse infrastructuur te steken. Volgens de berekeningen van de ADAC gaat dat fors tegenvallen.

De Duitse tolheffing is omstreden, ook onder christendemocratische partijgenoten van Dobrindt. 'Boze buren' zoals België, Nederland en Oostenrijk proberen de invoering van de tol in Duitsland te dwarsbomen.