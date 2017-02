'Beweringen over hacken verkiezingen onzin'

MOSKOU - Beweringen dat Rusland met cyberaanvallen de uitslagen van de Nederlandse parlementsverkiezingen zou willen beïnvloeden, zijn bizarre uitingen van hysterie. Dit zei Kremlin-woordvoerster Maria Zacharova donderdag, meldde nieuwszender Sputnik.

Door ANP - 9-2-2017, 19:16 (Update 9-2-2017, 19:32)

,,Russische hackers zouden het volgens Nederlandse deskundigen hebben gemunt op het Binnenhof in Den Haag, waar ook het kantoor van premier Mark Rutte is. Mensen in het regeringsapparaat zijn in toenemende mate bezig met deze hysterie te cultiveren en die wordt nog uitvergroot door de media. En er wordt geen enkel bewijs voor geleverd'', aldus Zacharova.

Zacharova noemde als voorbeeld de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en ex-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer, die Nederland ,,aantrekkelijk voor Russische hackers'' noemde vanwege de komende verkiezingen half maart. Begin deze maand was minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk er bezorgd over dat de uitslagen beïnvloed zouden worden en hij noemde Rusland als mogelijke dader. Half januari ventileerde minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders net zo'n bezorgdheid, klaagde de woordvoerster.