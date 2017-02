Canadese premier Trudeau naar Trump

WASHINGTON - De Canadese premier Justin Trudeau brengt maandag een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. Dit heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt. De links-liberale Trudeau werd in november 2015 de eerste minister van Canada en de rechtse populist Trump werd drie weken geleden president van de VS.

Door ANP - 9-2-2017, 18:59 (Update 9-2-2017, 18:59)

Op de agenda staan volgens waarnemers in ieder geval de omstreden Keystone-pijpleiding voor onder meer synthetische aardolie die van Canada naar de VS moet en de vrijhandel in Noord-Amerika.

Trump wil van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA) uit 1994 af, vooral vanwege de handel met Mexico. NAFTA is een akkoord tussen Canada, Mexico en de VS. Canada is voor de VS na China de belangrijkste handelspartner. De VS voeren voor meer dan 260 miljard euro uit naar Canada en importeren voor naar schatting ruim 275 miljard euro uit dat land.