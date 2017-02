Nabestaanden verontwaardigd over stap OM

PARAMARIBO - Eddy Wijngaarde, broer van een van de slachtoffers van 8 december 1982, is zeer verontwaardigd over het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep te gaan tegen het besluit van de rechter om door te gaan met het 8 decemberproces.

Door ANP - 9-2-2017, 17:37 (Update 9-2-2017, 17:37)

,,We hadden wel iets uit de hoge hoed verwacht dat het proces zou vertragen, maar dit is zeer onverwacht en ongehoord. Dit is misbruik maken van het procesrecht. We hadden dat niet verwacht van deze gelouterde procureur-generaal’’, reageert Wijngaarde.

Hij vindt het ook jammer dat de Krijgsraad tijdens de zitting niet meer tijd heeft genomen om te onderzoeken of het hoger beroep wel terecht is ingesteld. De advocaat van de nabestaanden is er namelijk van overtuigd dat het hoger beroep afgewezen zal worden door het Hof van Justitie, omdat het gebaseerd zou zijn op een wetsartikel dat niet relevant is.

Ook nabestaande Sunil Oemrawsingh maakt zich zorgen over de gang van zaken. ,,Deze houding van het OM is onbegrijpelijk. Tot nu toe hebben we veel vertrouwen gehad in het proces en we geloven nog steeds in de onpartijdigheid van het OM, maar we vragen ons wel steeds meer af of het OM misschien aangestuurd wordt door de regering. Ook al omdat we geen toelichting hebben gehad van het OM over de reden van het hoger beroep.’’