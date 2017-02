'Aanslag in Duitsland voorkomen'

GÖTTINGEN - Honderden Duitse politiemensen hebben donderdag invallen gedaan in verscheidene panden, vooral in Göttingen, waar jihadisten werden vermoed. De invallen in de universiteitsstad hebben volgens de Duitse autoriteiten mogelijk een aanslag voorkomen die twee verdachten op korte termijn wilden plegen.

Door ANP - 9-2-2017, 16:56 (Update 9-2-2017, 16:56)

De twee in Duitsland geboren verdachten zijn tijdens de invallen gearresteerd. Het gaat om Duitsers met een Algerijnse en met een Nigeriaanse achtergrond. De politie kwam in actie op grond van informatie van de inlichtingendienst. Bij de huiszoekingen zijn vuurwapens en munitie gevonden.